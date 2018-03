Regering hakt nog geen knopen door over energie of zware beroepen 10 maart 2018

De federale regering buigt zich de komende weken over enkele heikele dossiers. Een akkoord over het pensioendossier van de zware beroepen kwam er donderdagavond nog niet. Ook over het energiepact kwam de top van de regering niet tot een akkoord. Waar het vastliep? N-VA vraagt meer becijferde analyses. "Geen nieuwe studies", benadrukt een regeringsbron. "Maar waar wij nog in Excel willen werken, willen de andere partijen meteen naar Powerpoint gaan. We staan eenzaam in de woestijn te roepen." Maar ook bij Charles Michel klinkt het dat er degelijk te werk moet worden gegaan. De premier mikt overigens niet meer op één groot Paasakkoord. Michel past dus zijn werkmethode — verschillende dossiers laten rijpen om dan tot één grote politieke deal te komen — aan. Het lijkt erop dat hij een deal probeert te bereiken per dossier. Begin volgende week zit de top van de ploeg-Michel opnieuw samen over de thema's. (IVDE)

HLN

