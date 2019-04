Exclusief voor abonnees Regering drukt loonnorm door 03 april 2019

Het is beslist: de lonen mogen dit en volgend jaar met maximaal 1,1 procent stijgen bovenop de index. De ministerraad heeft gisteravond de loonnorm, die de basis vormt voor alle loononderhandelingen in de verschillende sectoren, vastgelegd in een koninklijk besluit. Officieel staat de loonsverhoging nog even 'on hold', maar ze komt er normaal in juli. Vorige week schoot de achterban van het ABVV het sociaal akkoord af, omdat ze 1,1 procent te weinig vonden. Dat zette meteen ook de rest van het sociaal akkoord op de helling. Maar gisteren lieten de sociale partners weten dat ze alle maatregelen gaan uitvoeren. (ARA)