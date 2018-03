Regering belooft elke Vlaming betaalbare woning in 2050 27 maart 2018

In 2050 moet iedereen in Vlaanderen een betaalbare en kwaliteitsvolle woning hebben. Dat staat te lezen in het Woonbeleidsplan Vlaanderen dat de Vlaamse regering heeft goedgekeurd. Het plan bevat een reeks langetermijndoelstellingen voor het Vlaamse woonbeleid. "In 2050 kan iedereen in Vlaanderen woonzeker en betaalbaar wonen in een aangepaste en kwaliteitsvolle woning en woonomgeving", klinkt het. Per doelstelling, zoals kwaliteit en betaalbaarheid, wordt er een pad uitgestippeld. Een voorbeeld: in 2013 had 63% van de woningen een toereikende kwaliteit. Bedoeling is dat aantal tegen 2030 op te trekken naar 80% en tegen 2050 naar 100%.

