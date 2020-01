Exclusief voor abonnees Regen HET WEER 09 januari 2020

Vandaag trekt er een actieve storing vanuit het zuidwesten over onze regio. Dikke wolkenvelden bedekken het hele land en periodiek gaat het regenen. Bij momenten kan het vrij intens regenen en lokaal valt er meer dan 10 liter water per vierkante meter. De stevige zuidwestenwind doet de temperaturen opnieuw uitzonderlijk hoog stijgen bij maxima rond 13 of lokaal 14 graden. Vanavond trekt het meest actieve deel van de depressie weg naar het oosten en in de plaats komen er opklaringen opzetten, afgewisseld met nog enkele regenbuien. De temperaturen zakken tot minimaal 7 graden in het binnenland, bij een matige zuidwestenwind met lokale rukwinden tot 50 km/u.

