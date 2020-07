Exclusief voor abonnees Regenachtig HET WEER 14 juli 2020

Vandaag is het overal betrokken met geen of amper opklaringen. Bovendien valt er bij momenten wat lichte regen, afgewisseld met lange droge momenten. Pas op het einde van de namiddag wordt het volledig droog vanuit het westen. Het is koel voor de tijd van het jaar bij maxima rond 18 graden. De wind waait matig uit het westen. Vanavond wordt het overal droog en tijdelijk komen er enkele opklaringen opzetten. Later wordt het echter opnieuw grijs, en af en toe valt er een drupje motregen indien de bewolking dik genoeg wordt. De temperaturen dalen tot minimaal 12 graden en de west-noordwestenwind zwakt gevoelig af.

