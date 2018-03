Regen vanaf de kust HET WEER 27 maart 2018

00u00 0

Deze ochtend is het nog redelijk koud, met aan de grond zelfs wat grondvorst, maar zonder noemenswaardige kans op gladheid. Het kan ook mistig zijn, maar in het binnenland beginnen we nog droog aan de dag. Aan zee begint het eerst te regenen, en die regen trekt dan vanaf de kust ons land binnen. Eerst zal het lichtjes regenen, maar later harder. De maxima liggen rond 9 graden en er staat een meestal matige wind uit het zuiden tot het zuidwesten.

