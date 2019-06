Exclusief voor abonnees Regen trekt weg HET WEER 15 juni 2019

00u00 0

Na de regen van de voorbije nacht duurt het nog wel een tijdje voor alle nattigheid en het onweer ons land verlaten hebben. Alles trekt weg richting Nederland, en vanuit Frankrijk wordt het al snel droger en zonniger. De rest van de dag baadt het hele land in de zon, afgewisseld met wat stapelwolken en een handvol buien. We krijgen daarbij relatief warm weer, tot 23 graden in het binnenland. Aan zee en in de hogere Ardennen is het minder warm en komen we uit rond 19 graden. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond is het droog, rustig en zonnig. Ook vannacht zijn er brede opklaringen en zijn de omstandigheden ideaal voor mensen die na zonsondergang nog eens op zoek willen gaan naar lichtende nachtwolken. Het koelt af tot gemiddeld 12 graden, de zuid-zuidwestenwind luwt tot zwak en het kan wat nevelig worden.

