Regen op komst

HET WEER 14 augustus 2019

00u00 0

Vandaag is het tijdens de eerste uren van de dag nog droog en wat zonnig, maar de bewolking gaat vrij snel toenemen. Het trekt dan helemaal dicht, vanaf de kust, gevolgd door regen. De eerste regen valt rond de middag al aan de kust, en trekt dan landinwaarts. We zijn al in de late namiddag voordat die regen ook het oosten van het land bereikt. De maxima liggen tussen 17 en 20 graden, en daarbij staat er een overwegend matige wind uit het zuidwesten.

