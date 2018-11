Regen op komst 07 november 2018

Er is regen op komst vanaf de kust, en die regen zal gaandeweg het binnenland intrekken. Vandaag begint nog droog en vrij zonnig in het centrum en oosten van het land, maar in het westen is het al snel betrokken. Aan zee zal het tijdens de ochtend al beginnen te regenen en tegen de middag bereikt die regen ook het centrum van het land. De wind waait matig uit het zuiden. Maxima komen uit op 15 of 16 graden, en op 12 graden aan zee.

