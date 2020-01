Exclusief voor abonnees Regen, nadien droog HET WEER 03 januari 2020

Vandaag trekt een storing over het land met veel wolken en in de loop van de ochtend regen vanuit het westen. Het gaat over perioden met lichte regen, die worden afgewisseld met drogere perioden. Pas laat in de namiddag wordt het geheel droog aan de kust. In het oosten blijft het echter regenachtig tot de avond. Met maxima rond een graad of 10 zijn de temperaturen erg hoog voor de tijd van het jaar. Er staat echter een matige tot soms vrij krachtige wind uit het westen tot het zuidwesten, waardoor het een fractie kouder aanvoelt.

