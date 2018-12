Regen en wind HET WEER 06 december 2018

Vandaag is het in de ochtend overwegend droog, op een lokaal drupje regen of motregen na, maar het is wel zwaarbewolkt tot betrokken. Dit grijze, maar meestal droge weer houdt de hele voormiddag aan. Na de middag kan er op meerdere plaatsen wat regen vallen, al is het tussendoor ook vaak droog. De aangevoerde luchtmassa is zacht, de maxima zijn dan ook hoog, rond 13 graden in Vlaanderen. Er staat een overwegend matige wind uit het zuidwesten.

