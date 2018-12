Regen en wind HET WEER 07 december 2018

Vandaag is het in de ochtend zwaar bewolkt tot betrokken en er vallen enkele regenbuien. Na de middag bereikt een actiever deel van de regenzone het westen van het land en trekt dan geleidelijk aan landinwaarts. Het gaat dan overal matig tot zelfs hevig regenen. Het is zacht, de maxima liggen rond 12 of 13 graden. Er staat wel vrij veel wind uit het zuid-zuidwesten met mogelijk windstoten tot 60 km/u.

