Regen en wind HET WEER 31 januari 2018

Vandaag wordt een grijze regendag. De neerslag kan bij momenten met bakken tegelijk uit de lucht vallen. Er staat ook een vrij krachtige wind, met rukwinden tot 60 of 70 km per uur. Door de regen en wind merken we niet veel van de maxima, ook al zijn die met 10 graden opnieuw vrij hoog voor de tijd van het jaar. In de namiddag begint het af te koelen en tegen de avond wordt het ook droog, vanuit het westen. Mogelijk dat daar op de valreep nog net wat zon te zien is tegen zonsondergang.

