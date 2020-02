Exclusief voor abonnees Regen en wind Het weer 29 februari 2020

00u00 0

Vandaag zijn er enkele opklaringen in de ochtend en is het droog. De bewolking neemt echter al vlug toe en geleidelijk komt er regen vanuit het westen opzetten. In de latere namiddag maakt de regen plaats voor enkele opklaringen, maar die worden afgewisseld door buien. Samen met de regen wordt zachtere lucht aangevoerd en het kwik kan oplopen naar gemiddeld 10 graden. Ook in de Ardennen wordt het zachter en zet de dooi zich in. Het gaat echter flink waaien en er zijn windstoten mogelijk tot 70 km/u.

Aanbieding loopt nog 05 dagen 18 uren 30 minuten 38 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode

Meer over weer

Ardennen