Regen en wind 21 december 2018

00u00 0

Het wordt een zwaarbewolkte regendag. Er kan best veel regen vallen, vooral in het zuiden van het land, en daarbij staat er een vrij krachtige zuidwestenwind. Er zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur, aan zee tot 80 km per uur. In de loop van de namiddag wordt het stilaan droger vanuit Frankrijk, en tegen de avond zou het zowat overal in Vlaanderen weer droog moeten zijn.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN