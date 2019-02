Regen en sneeuw Het weer 02 februari 2019

We beginnen aan het weekend met veel bewolking en daar zal in het binnenland nog geregeld wat regen uitvallen, al dan niet gemengd met sneeuw. De maxima komen uit rond 4 graden. In de Ardennen is het kouder en daar valt er sneeuw. Er staat daarbij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot het noordwesten.

