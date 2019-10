Exclusief voor abonnees Regen en onweer HET WEER 01 oktober 2019

00u00 0

De voorbije nacht is het beginnen te regenen en dat doet het ook nog tijdens de ochtend. De dag begint zwaarbewolkt en nat. Behalve in het zuidoosten van het land, waar de regen pas later aankomt. Er zijn bij momenten stevige buien, met hoeveelheden die niet meteen weg geraken op de plekken waar alles dicht geplaveid is. De maxima liggen rond 19 graden. Er staat een matige west-zuidwestenwind, met rukwinden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Maxima

weer

weersvoorspelling