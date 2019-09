Exclusief voor abonnees Regen en meer regen HET WEER 24 september 2019

00u00 0

Vandaag is het de hele dag zwaarbewolkt, en al tijdens de voormiddag kan er zo nu en dan wat lichte regen vallen. Na de middag begint het harder te regenen en kan er op sommige plaatsten tot meer dan 10 mm regen vallen. Intussen zal de zuidenwind aanwakkeren tot matig en zijn er rukwinden tot 60 km per uur. De maxima zijn normaal voor de tijd van het jaar, met 16 graden aan zee en 19 graden in het binnenland.

Vanavond maakt de regen plaats voor licht wisselvallig weer, met een aantal buien. Later vannacht is het zwaarbewolkt en regenachtig. Het wordt een relatief zachte nacht met minima rond 13 graden, in de Ardennen is het koeler bij 10 graden. De wind zwakt af, maar blijft waaien en draait naar het zuidwesten.

Er zullen de komende dagen nog dergelijke, actieve regenfronten over het land trekken. Tussendoor is het droog, maar we komen wel in een goed voelbare zuidwestencirculatie te zitten en daardoor ontsnappen we niet meteen aan het wisselvallige weer.

Morgen valt er weer veel regen tijdens de ochtend. Nadien wordt het droger en zijn er enkele opklaringen. De maxima liggen rond 17 graden en er staat een goed voelbare wind.

Donderdag domineren wolken het weerbeeld en wordt het licht wisselvallig en zachter, met maxima rond 19 graden.

Vrijdag wordt een zwaarbewolkte dag, met in de ochtend eerst wat lichte regen en na de middag ook nog een paar buien. Maxima rond 18 graden.

Meer over Ardennen

Maxima

weer