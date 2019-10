Exclusief voor abonnees Regen en buien HET WEER 04 oktober 2019

De voorbije nacht is het beginnen te regenen en dat doet het ook nog tijdens de ochtend. Tegen de middag wordt het wat droger, maar in de namiddag trekt een reeks buien over het land. Tussendoor is er wat zon, maar doorgaans kijken we aan tegen een dik pak wolken. De maxima liggen rond 15 graden, 16 graden aan zee en 10 graden op de Ardense reliëfs. De wind waait matig uit het westen tot zuidwesten, met rukwinden tot 60 km per uur.

