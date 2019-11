Exclusief voor abonnees Regen en buien HET WEER 28 november 2019

00u00 0

Vandaag is het betrokken en nat. Er trekt eerst een reeks hevige regenbuien over het land, met tussendoor wat drogere momenten, en dan begint het opnieuw lichtjes te regenen. De temperaturen klimmen tot maximaal 10 graden bij een matige west-zuidwestenwind. Er zijn rukwinden mogelijk tot 60 km per uur.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu

Meer over Nederland

weer

weersvoorspelling