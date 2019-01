Regen? Dan krijgen fietsers sneller groen 18 januari 2019

In Gent hoeven fietsers minder lang stil te staan voor een rood licht als het regent. Enkele kruispunten krijgen regensensors in het kader van een testproject. "Een halve minuut minder lang in de regen maakt voor fietsers en voetgangers wel degelijk een verschil", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). (EDT)