Regels zijn regels: uitstapje naar Servische wei kan Bulgaarse koe het leven kosten 06 juni 2018

00u00 0

Regels van de Europese Unie zijn er niet om met de voeten te treden, zo moet nu ook een Bulgaarse koe aan den lijve ondervinden. De zwangere koe Penka, eigendom van een boer uit het zuidwesten van Bulgarije, ging even grazen in een wei verderop, zich niet bewust van het feit dat ze zo de grens met Servië - en dus de grens van de EU - overstak. Een Servische boer bracht haar terug, maar eigenlijk mag een koe die uit de EU is geweest, niet levend worden teruggevoerd. Penka riskeert dus haar leven. "Wij voeren enkel de regels van Brussel uit", aldus een Bulgaarse dierenarts. Al leidt dat tot veel protest van dierenrechtenactivisten, en dus kwam de zaak op de tafel van de minister van Landbouw. "We zullen zien of er een uitzondering kan worden gemaakt", beloofde die.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN