Regels voor gezinshereniging moeten strenger, vindt N-VA 29 maart 2019

N-VA wil in de volgende federale regering absoluut werk maken van strengere regels voor gezinshereniging. Wie vandaag een familielid wil laten overkomen, moet bewijzen dat hij zeker 120% van het leefloon verdient, of zo'n 1.506 euro netto per maand. Ex-staatssecretaris Theo Francken wil dat optrekken naar 140% van het leefloon - of 1.757 euro netto per maand - plus nog eens