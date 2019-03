Exclusief voor abonnees Regels tegen kindermisbruik in Vaticaanstad 30 maart 2019

Paus Franciscus heeft richtlijnen uitgevaardigd die seksueel misbruik van kinderen in Vaticaanstad moeten voorkomen. In de kleine staat wonen 800 mensen en daar zijn nauwelijks kinderen bij, maar de regelgeving beschermt ook minderjarigen die regelmatig binnen de staatsmuren komen, zoals de 35 jongens van het Sixtijnse Kapelkoor. Vaticaan-functionarissen zijn vanaf 1 juni verplicht om verdachte zaken in verband met kindermisbruik aan te geven, er wordt een 'contactpersoon' aangeduid die het beleid uitvoert en zich om de slachtoffers bekommert. Slachtoffers moeten psychologische zorg en juridisch advies krijgen, en beschermd worden tegen de vermoedelijke dader(s).