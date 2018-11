Regeling mobiliteitsbudget gaat in op Nieuwjaar 23 november 2018

00u00 0

De regeling voor het mobiliteitsbudget zal ingaan op 1 januari van volgend jaar. Dat bevestigt Miet Dekkers, woordvoerster van minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Met het mobiliteitsbudget kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een milieuvriendelijker exemplaar. Het vrijgekomen budget kunnen ze besteden aan duurzamere vervoersoplossingen, zoals een elektrische fiets of een abonnement voor het openbaar vervoer. Eerder was 1 oktober naar voren geschoven als startdatum. "De reden van het uitstel is dat we hebben moeten wachten op het advies van de Raad van State", aldus Dekkers. Het mobiliteitsbudget is niet hetzelfde als de 'cash for car'-regeling. Bij het mobiliteitsbudget kan de werknemer een auto houden, bij een 'cash for car'-regeling doet hij er afstand van en krijgt hij in ruil een cashvergoeding.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN