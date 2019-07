Exclusief voor abonnees Refs voortaan vooral beoordeeld via tv-beelden 03 juli 2019

De voetbalbond stapt af van het systeem met scheidsrechterscontroleurs, die de refs op het hoogste niveau wekelijks ter plekke beoordelen. De prestaties van de scheidsrechters zullen voortaan vooral beoordeeld worden op basis van televisiebeelden. Dat is op zich geen probleem, want de controleurs stuurden hun beoordeling van de refs in het verleden ook al vaak op maandag bij op basis van televisiebeelden. Probleem is wel dat de UEFA van internationale scheidsrechterscontroleurs eist dat ze ook in eigen land ter plekke controles uitvoeren om in de Europa League of de Champions League aan de slag te mogen. Daarom worden Luc Wouters, Joeri Van de Velde en Guy Goethals gehandhaafd als 'referee coaches', die refs ter plekke beoordelen. Met Michel Piraux wordt een creatieve oplossing gezocht via de Franstalige amateurvleugel ACFF, zodat ook hij kan blijven werken bij UEFA. Ook Frank De Bleeckere blijft internationaal aan de slag. Hij zal de beoordelingen van de refs trouwens elke week samen met David Elleray en Bertrand Layec bundelen en finaliseren. Om de drie weken komen de refs ook drie dagen samen, waarbij nauwgezet ingegaan zal worden op hun prestaties. (RN)

