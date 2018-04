Refs naar bondsparket na tirade Mazzu 09 april 2018

"We zijn gen**kt", foeterde Felice Mazzu na Charleroi-Anderlecht (1-2). De coach van Charleroi was furieus na de in zijn ogen onterechte penalty voor Teodorczyk en uitte felle kritiek op de wedstrijdleiding en de videoref. Woorden die hem zuur kunnen opbreken. "Want ik ga contact opnemen met het bondsparket", aldus scheidsrechtersbaas Johan Verbist. "Wat Mazzu deed, was er ver over - we moeten een signaal sturen. Bovendien waren zijn uitlatingen niet terecht, want de videoref mocht bij die fase niet ingrijpen. Dat mag hij enkel bij twijfelgevallen doen, maar dit was geen zwart-witsituatie. Ook voor mij was het geen overduidelijke fout van de hoofdref (Boucaut, red.)." Overigens toonde Verbist zich wel zeer tevreden met het optreden van de VAR tijdens Racing Genk-Standard, waar men vanuit het busje twee keer correct optrad. "Dat verrast me niet. Mijn mensen werken hard om dit niveau te halen en zullen tijdens play-off 1 tonen dat ze een meerwaarde bieden." (PJC)

