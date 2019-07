Exclusief voor abonnees Refs gaan weer samenzitten met coaches 18 juli 2019

Net als de voorbije jaren zal het Referee Department voor aanvang van het seizoen samenzitten met de trainers uit 1A en 1B. Die vergadering staat dinsdag gepland. "Een goede band met alle actoren is belangrijk", zegt Layec. "Ik wil dat onze scheidsrechters een betere band krijgen met de clubs. Ze zullen de clubs gaan bezoeken. Hoe is de dagelijkse werking? Met welke problemen hebben zij te kampen? En omgekeerd. Het zal de vooroordelen uit de wereld helpen. Ik heb hetzelfde gedaan in Frankrijk - de dialoog vergemakkelijkt. Hoe meer communicatie er is buiten het veld, hoe makkelijker het gaat tijdens de match." (FDZ)