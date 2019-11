Exclusief voor abonnees Referee department: "VAR kwam telkens correct tussen" 05 november 2019

Volgens het 'Professional Refereeing Department' van de KBVB kwam de VAR de voorbije week telkens correct tussen. "In het duel tussen Anderlecht en Gent werd er terecht een strafschop gegeven voor hands van Cobbaut, want zijn arm was in een onnatuurlijke houding", klinkt het. De 2-2-gelijkmaker van Cercle is ook terecht afgekeurd, aldus de Belgische voetbalbond. "Van Crombrugge had de bal tussen de handen wanneer die door een aanvaller van Cercle in doel wordt getrapt." De handsbal van Vanheusden, die daarna met een tweede gele kaart van het veld moest, was ook correct gefloten. "Hij maakte zijn lichaam onnatuurlijk groter." (ABD)