Exclusief voor abonnees Referee Department: "Goal Balanta moest tellen" 10 december 2019

00u00 0

Het doelpunt van Club-middenvelder Eder Balanta in de 66ste minuut op bezoek bij STVV werd onterecht afgekeurd. Scheidsrechter Lothar D'Hondt keurde de treffer van Balanta aanvankelijk goed, maar de videoref kwam tussen en vroeg D'Hondt om toch eens naar de beelden te kijken. Na lang aarzelen werd het doelpunt afgekeurd. "De VAR moest in deze situatie niet ingrijpen, omdat het geen 'clear and obvious error' van de referee was. Het doelpunt moest niet afgekeurd worden, omdat het om een normaal fysiek contact ging", oordeelde het Referee Department, dat aanstipte dat zowel de VAR als de scheidsrechter een verkeerde beslissing nam.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis