Refaelov slachtoffer van inbraak 23 november 2019

Na Antwerp-Gent zei uitblinker Lior Refaelov dat hij het de voorbije weken even moeilijk had om zich op het voetbal te concentreren. En dat hij mede daardoor op de bank was beland. "De buitenwereld wist dit niet, het deed deugd om nog eens een volledige wedstrijd te spelen", zei de Israëliër. Hij wou het aanvankelijk nog voor zichzelf houden, maar gisteren bleek dat de Refaelovs slachtoffer werden van een inbraak. Refaelov woont met zijn vrouw Gal en kindjes Mia en Adrian in Antwerpen. Ze wilden er verder niks over kwijt. (PLA/MVS)