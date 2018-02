Refaelov opnieuw fit 03 februari 2018

00u00 0

Niet dat hij zondag tegen Charleroi verwacht moet worden, maar Refaelov is opnieuw fit. De Israëliër, die in extremis bij Club bleef, kampte met een spierblessure. De voorbije dagen kon 'Rafa' de groepstraining hervatten en dus is hij in principe klaar om te spelen. Poulain moet op zijn beurt nog wat geduld oefenen. De Fransman heeft de veldtraining nog niet hervat. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN