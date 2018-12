Refaelov mag spelen tegen 'zijn' Club 17 december 2018

Lior Refaelov bleef gespaard van een vijfde gele kaart en mag zondag dus aantreden tegen 'zijn' Club Brugge. Ook administratief is er geen probleem. In de huurovereenkomst is er geen clausule opgenomen dat hij niet mag spelen tegen zijn oorspronkelijke werkgever. "Ik ben blij dat ik tegen Club kan spelen, maar toch vooral ontgoocheld om de kans die we tegen Waasland-Beveren lieten liggen. Nu gaan we met een ander gevoel naar Brugge. Ik moet toegeven dat ik er wel op gelet heb om geen kaart te pakken. Ik had me voorgenomen om geen domme tackles te doen en goed in positie te blijven, zodat ik mezelf niet in moeilijkheden zou brengen." (SJH/TTV)