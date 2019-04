Exclusief voor abonnees Refaelov "Hopen nog te knokken voor derde plek" 08 april 2019

Wat hem met Club Brugge nooit gelukt is, speelde Lior Refaelov met Antwerp van de tweede keer klaar: winnen op Anderlecht. "Ah, ik wist niet dat dat nooit gebeurd is met Club", grijnsde de Israëliër. "Het maakt het alleen maar mooier. Dit was een sleutelmatch voor ons. Als we nog wilden meedoen voor de derde plek, moesten we deze drie punten pakken. We komen tot op twee eenheden van Standard, dat nog in Brugge speelt. Geen makkelijke match voor hen en hopelijk kan Club winnen. Dan is alles nog open, ook al zijn we nog ver van de laatste wedstrijd. We willen toch liever voor die derde plek knokken dan voor de vierde. Dat laatste Europese ticket houdt in dat je seizoen nog een week langer duurt én dat je veel vroeger weer moet starten als je na die extra wedstrijd Europa in mag. Dat zijn dingen die meetellen, maar nogmaals: dat is nog heel veraf. Laat ons nu maar eerst van deze overwinning genieten." (SJH)

