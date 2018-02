Refaelov dan toch niet naar Standard 01 februari 2018

00u00 0

Lior Refaelov (31) blijft bij Club. De aanvallende middenvelder leek deze week heel even op weg naar Standard, maar beide clubs raakten er ook gisteren niet uit. De Rouches willen niet ingaan op de vraagprijs van zo'n 1,5 miljoen euro. Meer water bij de wijn - afgelopen zomer vroegen ze nog 2 miljoen aan Maccabi Tel Aviv - wilden de Bruggelingen niet doen, zeker niet met de moeilijke onderhandelingen over Scholz in het achterhoofd. Ook al omdat ze op die manier een rechtstreekse concurrent zouden versterken. Een tegenvaller voor Refaelov, die zelf wel tot een persoonlijk akkoord was gekomen voor een contract van 2,5 jaar. Dat betekent dat de Israëliër nog zeker tot het einde van het seizoen bij Club blijft - Refaelov ligt nog onder contract tot juni 2019. Het valt af te wachten of hij in de komende vier maanden meer speelgelegenheid zal krijgen van Leko. (WDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN