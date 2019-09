Exclusief voor abonnees Ref Zwayer bracht Belgen nog geen geluk 16 september 2019

00u00 0

De Duitse scheidsrechter Felix Zwayer leidt het Champions League-duel van RC Genk, morgen op het veld van RB Salzburg. Zwayer floot in het verleden al twee keer eerder een CL-match van een Belgische club. In het seizoen 2015-2016 was hij de ref bij het groepsduel Valencia - AA Gent (2-1). Ook Zulte Waregem - PSV (0-3), een partij uit de derde voorronde in '13-'14, leidde hij in goede banen. Zwayer is 38 en werkzaam in de immobiliënsector. (LPB)