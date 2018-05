Ref Visser: "Gemengde gevoelens" 08 mei 2018

Lawrence Visser stak zich gisteren niet weg voor de pers, maar op de omstreden fases tijdens de topper Club Brugge - Anderlecht wilde de 28-jarige ref niet ingaan. "Voorlopig toch niet, want ze zijn nog niet besproken op het referee department. Ik kan wel al zeggen dat ik alle beslissingen in eer en geweten heb genomen." Zeker is dat Visser zich op een 'handsbal' van Sá miskeek. Hij kende Club een penalty toe - de videoref moest corrigeren. "We hebben er allemaal baat bij dat de juiste beslissing wordt genomen", zegt Visser. "Ik kan de tussenkomst van de VAR alleen maar toejuichen." Op de uithaal van Bart Verhaeghe wil hij niet reageren: "Voetbal is emotie, dan zeggen mensen ook wel eens zaken die zijn ingegeven door emoties." Met welk gevoel hij zondag van het plein stapte in Brugge? Visser: "Het is nooit leuk als er veel commotie is rond een match. Met gemengde gevoelens dus." (VH)

