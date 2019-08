Exclusief voor abonnees Ref van dienst kreeg vorige week klappen in discotheek 12 augustus 2019

Scheidsrechter morgen is de Kroaat Ivan Bebek. De 42-jarige verzekeraar staat bij spelers en journalisten in Kroatië te boek als een goeie scheids en een aimabel man, behalve dan in Split. Vorige week nog werd de ref door een handvol fans van Hajduk aangevallen in een discotheek na de match tegen Lokomotiva Zagreb. Wat begon met verbale agressie, eindigde met enkele rake klappen. Dat Bebek ooit een gecontesteerde beslissing nam in de kraker tegen Dinamo Zagreb heeft de harde kern van Hajduk hem nooit kunnen vergeven. Bebek leidt morgen zijn eerste wedstrijd na het incident. (TTV)