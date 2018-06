Ref tegen Tunesië was ooit geschorst wegens zwakke prestaties 22 juni 2018

00u00 0

Veel referenties heeft hij niet. De FIFA heeft Jair Marrufo (41) aangeduid om de partij tussen België en Tunesië in goeie banen te leiden. Voor de Amerikaan, in 2009 geschorst in de Amerikaanse competitie wegens zwakke prestaties en het ontvangen van 'een cadeautje', is het zijn eerste WK, nadat hij eerder wel op de Olympische Spelen in actie kwam. Ook floot hij in 2017 een wedstrijd tussen Real en Barça, waarna Ivan Rakitic beweerde dat de ref hem meermaals uitgescholden had. Marrufo heeft Mexicaanse roots en staat bekend als een milde scheidsrechter die niet snel kaarten trekt. (PJC)