Ref Lardot krijgt positieve evaluatie 19 maart 2018

00u00 0

Een recordaantal van 12 gele kaarten en één rode kaart, dan staat een scheidsrechter altijd meer in de belangstelling dan hij zelf zou willen. "Ik denk dat dat niet het enige record is", reageerde ref Jonathan Lardot gisteren laconiek. "Dat van minste schoten op doel ooit moet zeker ook gevestigd zijn. Er werden meer duels uitgevochten dan gevoetbald, meteen heb je de verklaring voor het grote aantal kaarten. Maar ik ben tevreden over het geheel van mijn match." Dat was ook het Referee Office. "Ik kreeg inderdaad een positieve evaluatie." Ook over de gele kaart die hij Luyindama gaf voor de zware overtreding op Seck. "Daar sta ik nog altijd achter. Het was een zware fout, maar niet roekeloos. De intensiteit was niet van die mate om rood te geven, zo schrijven ook de UEFA-regels het voor." Overigens leek Lardot op het einde geblesseerd. "Krampen in combinatie met Pozuelo die me toevallig op de enkel had geraakt." Zaterdagavond al voegde Lardot zich bij zijn collega's op stage in Knokke, waar de scheidsrechters het hele weekend in het viersterrenhotel 'Pavillon Du Zoute' (uitgebaat door ex-ref Mark Schlüter) verbleven. (WDK/ESK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN