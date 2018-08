Ref Geldhof faalt ook bij tweede zit fysieke tests 24 augustus 2018

Scheidsrechter Frederik Geldhof is gisteravond opnieuw niet geslaagd voor zijn fysieke proeven, zo bevestigde scheidsrechtersbaas Johan Verbist. De 41-jarige West-Vlaming faalde op het centrum in Tubeke, net als in eerste zit, voor de spurtoefening. "Frederik was enorm teleurgesteld. Binnenkort zitten we samen om zijn toekomst te bespreken", aldus Verbist. "Ik had hem er liever bijgehad, want hij is toch een ervaren ref die we nu moeten missen." Geldhof was de enige scheidsrechter uit 1A en 1B die op 17 juli niet slaagde voor zijn examens. Een eventuele derde kans krijgt Geldhof na nieuwjaar in de maand januari of februari.