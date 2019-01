Ref geeft geel voor schwalbe, VAR grijpt terrecht in: penalty 28 januari 2019

Opvallend VAR-moment in de eerste helft: Moeskroen-spits Awoniyi ging tegen de vlakte in de zestienmeter. Een schwalbe, oordeelde ref Boterberg, die er met zijn neus op stond en resoluut een gele kaart trok voor de Nigeriaan. Er was niet eens zo gek veel protest vanuit het kamp van Moeskroen, maar de videoref herbekeek de beelden en oordeelde terecht dat Genk-verdediger Aidoo (alweer hij) wel degelijk een fout beging op Awoniyi. Boterberg schold de gele kaart weer kwijt en wees naar de stip. Leye zette feilloos om. (NVK)

