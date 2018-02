Ref Delferière out voor rest van seizoen 23 februari 2018

Slecht nieuws voor Sébastien Delferière. De 36-jarige scheidsrechter moet geopereerd worden aan de meniscus en zal wellicht dit seizoen niet meer in actie komen. Op 16 maart staat er een operatie op het programma. "Ze hebben me verteld dat ik ongeveer zes weken aan de kant zal staan. Dan pas zal ik weer kunnen trainen om fit te raken en weer een wedstrijd van 90 minuten aan te kunnen. Dit seizoen zal dat niet meer lukken." Scheidsrechtersbaas Johan Verbist reageerde ondertussen op deze domper: "Hij is natuurlijk onze topref, maar nu krijgen anderen de kans om zich te bewijzen." (MDB)