Reekshoofd Mertens bye in eerste ronde 07 maart 2018

De BNP Paribas Open in Indian Wells is uitgegroeid tot het vijfde belangrijkste toernooi. Elise Mertens (WTA 22) mag als 22ste reekshoofd aan de slag en krijgt daardoor een bye in de eerste ronde. In ronde twee wacht ze op de winnares van het duel tussen de Chinese Qiang Wang (WTA 55) en de Zwitserse Bacsinszky (WTA 42). In ronde drie zou ze voor een revanche voor haar Fed Cup-nederlaag in Frankrijk kunnen gaan tegen Mladenovic (WTA 15). Alison Van Uytvanck (WTA 50) neemt het in de eerste ronde op tegen de Russin Putintseva (WTA 81). In ronde twee zou Kvitova (WTA 9) een zware brok en mooie waardemeter kunnen worden. Kirsten Flipkens (WTA 69), die haar schouderprobleem onder controle weet te houden, speelt in haar eerste partij tegen Makarova (WTA 37). Een tweede ronde tegen Kerber (WTA 10) zou een fijn onderonsje opleveren met diens trainer Wim Fissette. Yanina Wickmayer (WTA 115) voegde zich bij dat trio. De Antwerpse haalde het in haar laatste kwalificatiewedstrijd van de Zwitserse Teichman (WTA 132) met 6-4, 6-1. In de eerste plaatsingsronde had ze met 6-3, 7-5 gewonnen van Golubec (WTA 108). Ruben Bemelmans (ATP 113) klopte in de eerste ronde de 16-jarige wildcard Tristan Boyer met 6-1, 7-6. (FDW)

