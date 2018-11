Reeën gestroopt in beschermd natuurgebied 28 november 2018

In de Damvallei in Destelbergen, een buurgemeente van Gent, zijn minstens twee reeën illegaal afgeknald. Nochtans is de Damvallei een Europees beschermd natuurgebied. De buurtbewoonster die de pootjes en vacht van de diertjes vond, legde een klacht neer bij de politie, maar kreeg te horen 'dat het nu eenmaal jachtseizoen is'. "Klopt niet", klinkt het bij Natuurpunt, dat een klacht neerlegde bij de cel Natuurinspectie van het Agentschap Natuur & Bos. Maar ook zij treden niet op, wegens 'geen capaciteit om stroperij tegen te gaan'. Zelfs de illegaal gebouwde jachthut in het gebied wordt ongemoeid gelaten. "Onvoorstelbaar dat zoiets kan in een beschermd gebied waar dagelijks honderden recreanten komen en waar huizen vlakbij staan", zegt Natuurpunt. Wij voelen ons in de steek gelaten door overheden die erop zouden moeten toezien dat de regels worden toegepast." (VDS)

