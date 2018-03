Redt ook dit seizoen nummer 16 zich op slotspeeldag? 09 maart 2018

Geen twee zonder drie? In Mechelen zullen ze het niet graag lezen, in Eupen des te meer. Want zowel in het seizoen '15-'16 als in '16-'17 slaagde de nummer 16 er op de slotspeeldag in om zich alsnog te redden. Twee jaar geleden flikte Westerlo het, door thuis met 1-0 te winnen van Waasland-Beveren, terwijl OHL op eigen veld onderuitging tegen Club Brugge (0-1). Vorig seizoen verzekerde Moeskroen zich dan weer in extremis van het behoud door met 0-2 te winnen bij de buren van KV Kortrijk - een overwinning die in de weken nadien vragen deed oproepen. Omdat Westerlo diezelfde dag met zware 0-4-cijfers verloor van Genk - de Limburgers hoopten tevergeefs nog op play-off 1 - was het alsnog veroordeeld tot 1B. Doorbreekt Malinwa zondag de prille traditie? (NP)

