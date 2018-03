Reds zonder Mignolet naar eerste kwartfinale sinds 2009 07 maart 2018

Liverpoolcoach Klopp schonk sterspeler Salah gisteren rust met het oog op de topper tegen Manchester United van zaterdag, maar liet vaste doelman Karius wel opdraven tegen Porto. Geen Simon Mignolet dus in de overbodige terugwedstrijd. Na de 0-5-zege van Liverpool in Portugal had de return weinig om het lijf - in de eerste helft viel er zelfs geen enkel schot tussen de palen te noteren. Weinig beterschap in de tweede helft, ook niet wanneer Salah in het slotkwartier toch binnen de lijnen kwam. Vijf goals in de heenwedstrijd, nauwelijks kansen in de terugwedstrijd. Liverpool mag zich na een magere return opmaken voor de eerste kwartfinale in de Champions League sinds 2008-2009. (TTV)