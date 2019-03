Reds blijven in spoor van City 11 maart 2019

00u00 0

Ze blijven druk zetten. Geen uitschuiver deze keer voor Liverpool, ondanks de vroege achterstand tegen Burnley. The Reds kunnen de internationale break ingaan als leider als ze volgende week Fulham kloppen. Manchester City is dan immers actief in de FA Cup en zag zijn wedstrijd uitgesteld. Mané en Firmino verdeelden de doelpunten onder mekaar - beiden met een dubbel. Origi kwam niet van de bank, net als Mignolet.