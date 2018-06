Rederij koopt Laura Lynn voor € 27,4 miljoen 30 juni 2018

00u00 0

Laura Lynn is liefst 32,5 miljoen dollar, zo'n 27,4 miljoen euro, waard. De schlagerkoningin van de lage landen, denkt u? Neen, het is de prijs die Euronav, met vestiging in de Antwerpse haven, betaald heeft voor een gigantische tanker van 380 meter lang en 68 meter breed. Die kan liefst 234.000 ton olie vervoeren en weegt in totaal 440.000 ton. Van waar de naam komt of wie hem gegeven heeft - ontegensprekelijk een fan - is niet geweten. (FT)