Reden tot lachen: de speeltuintjes zijn weer open 28 mei 2020

Dolle pret, want de speeltuintjes zijn weer open. Sinds gisteren kunnen peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar zich opnieuw uitleven, en dat leverde heel wat lachende gezichtjes op. Voorlopig is het wel nog voorzichtig spelen, want ook op de speeltuin gelden dezelfde regels als elders. Ravotten kan met maximaal twintig tegelijk en mama's en papa's die toezicht houden moeten anderhalve meter afstand bewaren. (BCL)

